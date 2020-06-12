1 يوليو المقبل.. إعادة فتح مطار بيروت الدولي بواقع 10% من طاقته للرحلات

أعلنت السلطات اللبنانية، إعادة فتح مطار بيروت الدولي مطار رفيق الحريري، ابتداء من الأول من يوليو وبواقع 10 % من طاقته للرحلات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

كانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المكستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1422 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي.

وذكرت الوزارة اللبنانية، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1714 فحصا، شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.