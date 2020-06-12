أستاذ بجامعة هارفارد: التجارب السريرية تستغرق وقتا للتأكد من سلامة اللقاح

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن عملية إنتاج لقاح لأي فيروس سهلة وتتراوح ما بين أسبوع إلى 14 يوما، موضحا أن الوقت الذي يتم استغراقه بشكل أكبر هو التجارب السريرية للتأكد من سلامة اللقاح.

وأشار إلى أن هناك 6 شركات من بينها أمريكية، وصينية، وإنجليزية، وألمانية، جميعهم استطاعوا أن يصلوا بسرعة جداً لتركيبة معينة من اللقاح من الممكن أن تكون مفيدة، لكن الفارق بينهم هو التجارب السريرية.

وأضاف حمدي، خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن، في برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية صدي البلد، "في واشنطن هناك لقاح وتم تجربته بالفعل، وفي أكسفورد لقاح مع إحدى الشركات وتم تجربته وأعتقد أن اللقاحين سيكونان متوفرين بشكل كبير في شهر سبتمبر، وذلك إذا نجحت التجارب السريرية جميعها".