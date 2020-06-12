أسامة حمدي: 90٪ من حاملي كورونا دون أعراض لا ينقلون العدوى

رد الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، على سؤال طرح عليه في برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية صدي البلد، حول احتمالية نقل الشخص الذي لا تظهر عليه أعراض الفيروس للمرض.

وأجاب بالتأكيد وهذه حقيقة لأن دائما الشخص المريض الذي تظهر عليه أعراض المرض هو أكثر الناس ناقلا له لأنه بدأ يحدث تكاثر للفيروس داخل جسمه، أما الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض فإحتمال أكيد أنهم لا ينقلون المرض و 90٪ لا ينقلونه.

وتابع، أن فيروس كورونا ظهر في الصين وانتشر قبل الموعد الرسمي الذي أعلنت فيه بظهور المرض وذلك بعد الاستناد على محركات البحث عن الأعراض من خلال محرك البحث الصيني.