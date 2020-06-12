"مصر تستطيع" يستعرض استعداد أبطال مصر لأولمبياد طوكيو مع الكورونا

أذاع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" تقريرا عن استعداد أبطال مصر لأولمبياد طوكيو في ظل جائحة كورونا وغلق الأندية وصالات الألعاب الرياضية، من خلال تدريبات منزلية ونظام غذائي صارم.

وقال الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية خلال التقرير إن قانون الإستثمار الرياضي بدأ في 2017 ومن هنا بدأ التعاقد مع الأبطال الأولمبيين وكانت هدايا ملاك بطلة التايكندو في مقدمتهم، ومع مشكلة الكورونا وتوقف التدريبات بسبب الأزمة خصوصا أن المنافسات كان مقرر لها البدء في شهر 7 وكانوا في المرحلة النهائية للتجهيز، ولذلك كان الهدف العمل على مساعدة الأبطال في هذه الأزمة.

وأضاف الملاح: "ابطالنا في غاية القوة والإلتزام ولم ييسأوا أو يتوقفوا وطلبوا أدوات للحفاظ على مستواهم وتم علم صالات رياضية في منازلهم، أو مداخل المنزل أو على البحر أو فوق الأسطح، وكل بطل من الأبطال قاتل من أجل الحفاظ على مستواهم وأبطالنا الألومبيين مستعدين جدا لعودة النشاط الرياضي ومع صدور القرار سيكونوا في الصالات والملاعب وهيحققوا أكثر من ميدالية نرفع بيها اسم مصر".

فيما قالت دينا مشرف، بطلة تنس الطاولة الدولية أنها هذه الفترة تتمرن بالمنزل وتم توفير مدرب لها، "بعد سنين من التعب وانتظاري للألومبياد مكانش ممكن أوقف تمرين مهما كانت الأزمة وأتوفرت ليا الإمكانيات اللازمة للحفاظ على مستوايا والموضوع مكان صعب بس إحنا قدها".

وقال علي الصاوي بطل الكارتيه العالمي: "أول الأزمة مابدأت الناس افتكرت إننا هنوقف تمرين ولكن فكرنا إزاي نحافظ على مستوانا وتم توفير جيم في البيت وإن شاء الله أرفع علم مصر في طوكيو".