الصحة: "دراساتنا حول علاج كورونا كثيرة ومبشرة وقاربت على الانتهاء"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن، مشيرًا إلى أن سرعة انتشار المرض تتغير من يوم لآخر، وبروتوكولات العلاج أصبحت واضحة.

وأضاف خلال حواره هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر": "مفيش دولة في العالم مش بتشتغل على أبحاث علاج كورونا، ومصر تجري أبحاثا على عقارات كورونا بصورة جيدة جدًا". وتابع: "في دراسات كتير قاربت على الانتهاء وإن شاء الله نتائجها مبشرة، ولن نعلن عن أسماء الأدوية إلا بعد التأكد من نجاحها وفاعليتها وعملها".