عضو هيئة التدريس بجامعة لندن: لقاح أكسفورد قد يكون ناحجا بنسبة 80%

أكد الدكتور محمد إمام، استشاري العظام وعضو هيئة التدريس في جامعة لندن، أنه في الوقت الحالي لا صوت يعلو فوق صوت كورونا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة DMC: "هناك أكثر من عقار يتم العمل عليه في أكثر من دولة في العالم، وجامعة أكسفورد سبقت العالم بمرحلتين بسبب خبرتها مع الأوبئة السابقة كالسرس، وأثبتت أنه آمن".

وتابع أنه يعتقد أن العقار آمنًا وأن نتاءجه مبشرة وقد يكون كفؤًا بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 80%، "لكن لسه بدري"، مشيرًا إلى أن الجامعة الإنجليزية بدأت في التعاقد مع شركات لتصنيع اللقاح لكي يجري إنتاج اللقاح سريعا.