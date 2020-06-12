أستاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية يعلن إصابته بفيروس كورونا

أُعلن الدكتور علي سعد، الأستاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الدكتور علي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "امبارح اتشجعت وروحت المستشفى.. الطبيب سألني بتسخن؟ لا.. في احتقان؟ لا.. في كحه؟ لا.. عندك فقد في حاسة الشم والتذوق؟ لا.. أمال إيه اللي تعبك؟ المعدة وإسهال وضيق تنفس.. يبقي تعمل مسحة، النهاردة النتيحة إيجابي كورونا".

وأضاف: "الحمد لله على كل شيء وراضيين تمام الرضا بقضاء الله وقدره وواثقين بلطفه ورحمته ونسأله الشفاء والعفو والعافية في الدنيا والآخرة".