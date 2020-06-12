نجاح عملية لاستئصال جزء من أمعاء مصابة بكورونا في عزل ملوي

احتفل فريق طبي بنجاح إجراء عملية جراحية واستئصال جزء من الأمعاء لسيدة عمرها 26 سنة، مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل في مركز ملوي، بجنوب محافظة المنيا.

وقال مصدر داخل مستشفى العزل، إن العملية التي أجريت للمريضة قام بها الدكتور يوسف إسحاق، وطارق عشماوي، وكمال رمضان توفيق، وذلك بعد ظهور تجمع دموي مجهول السبب، ورجح أن تكون الإصابة نتيجة عملية قيصرية تمت خارج المستشفى.

وبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس التي دخلت مستشفى عزل ملوي حتى الآن لتتلقى علاجها منذ افتتاحها بشكل استثنائي في الثالث من أبريل الماضي من هذا العام حوالي 604، فيما بلغ عدد حالات الوفاة من كافة محافظات الصعيد 35.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتلقون علاجهم بقسم الرعاية المركزة 15 من بينهم 5 حالات فقط على أجهزة التنفس الصناعي، والمستشفى لم يستقبل على مدار هذا الأسبوع لحالات أطفال مصابة بكورونا من أي محافظات.

ونصحت إدارة المستشفى المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، وأتباع كافة تعليمات وزارة الصحة التي تصدرها بشكل دوري للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وارتداء الكمامات أثناء العمل وفي المواصلات والأماكن العامة، وتطهير الأيدي باستمرار بالكحوليات والمعقمات، والبعد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.