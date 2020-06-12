الصحة العالمية تحذر من مخاطر كورونا على الحوامل

قال المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، إنه مع تسارع جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، في البلدان النامية، يشعر المسؤولون بقلق خاص إزاء الخسائر غير المتناسبة التي يسببها الفيروس المستجد لبعض السكان، لا سيما النساء المعرضات "لخطر متزايد" للوفاة أثناء الولادة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وصرح جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، بأن منظمة الصحة العالمية قلقة بشكل خاص إزاء "التأثير على الأشخاص الذين يكافحون من أجل الوصول إلى الخدمات الصحية النساء والأطفال والمراهقين".

وذكر جيبريسوس، أن الجائحة تطغى على الأنظمة الصحية في العديد من البلدان، ونبه إلى أن العديد من النساء يواجهن "خطرا متزايدا" للوفاة أثناء الولادة.

وأشار المدير العام للمنظمة، إلى أن الصحة العالمية، قامت، مؤخرا، بالتحقيق في خطر قيام الأمهات بنقل الفيروس المستجد إلى حديثي الولادة.

وخلص التحقيق إلى أن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق مخاطر انتقال الفيروس، وينطبق ذلك أيضا على النساء اللائي يشتبه أو تم التأكد من إصابتهن بـ"كوفيد- 19" المرض الذي يسببه كورونا المستجد.

وأوضح جيبريسوس، أيضا أن منظمة الصحة العالمية قلقة أيضا بشأن الشباب الذين قد يكونون عرضة للقلق والاكتئاب، مشيرا إلى أنه في بعض البلدان يتلقى أكثر من ثلث المراهقين مساعدة تتعلق بالصحة العقلية، خاصة في المدارس.