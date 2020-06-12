الصحة العالمية: 7 ملايين حالة حمل بسبب كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، إن الأطفال ليسوا عرضة كثيرا لخطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإنما لأمراض أخرى بسبب عدم الرضاعة، مشيرا إلى أن منافع الرضاعة أهم من أية أخطار يمكن أن تحدث بسببها.

وأوضح أدهانوم، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، فى جنيف، أنه فى ظل كورونا فلا يجب إبعاد الأطفال عن الرضاعة إلا في حال كانت الأم مريضة جدا.

وأعرب مدير عام المنظمة، عن القلق إزاء أثر وباء كورونا على النساء والأطفال، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية فى ظل الأعباء الهائلة على النظم الصحية.

وأشار أدهانوم، إلى أن المنظمة طورت توجيهات خاصة بالوصول إلى الخدمات الصحية للنساء والأطفال الرضع والمراهقين فى إطار تدابير وقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وقال أدهانوم، إن المنظمة قلقة كذلك على ظواهر مثل التحرش بالأطفال على الإنترنت فى ظل مكوثهم لفترات طويلة بالمنزل بسبب إغلاق المدارس، ضمن القيود التى فرضت لمكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن الشباب أيضا عانوا من آثار جائحة كورونا، حيث يعانون من مشكلات للصحة العقلية والاكتئاب وزيادة استهلاك الكحول.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانم، إن وباء كورونا تسبب فى آثار خطيرة على النساء والفتيات ووصولهن إلى الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن الكثير من النساء الحوامل استبعدن من النظم الصحية بسبب العبء الذى وقع عليها نتيجة زيادة الإصابات بالفيروس.

وأوضحت كانم، أن ما يصل إلى 47 مليون امرأة لم تتمكن من الوصول إلى وسائل منع الحمل، ما أدى إلى حوالى 7 ملايين حالة حمل غير مخطط لها، مؤكدة أن وباء كورونا كشف عن عدم المساواة المترسخ والمتجذر فى المجتمعات حتى الآن.