الصحة العالمية: 40% من مصابي كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أوضحت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن كل دولة لها استراتيجية خاصة، لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فهناك مصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض، وتصل نسبتهم إلى 40%، مؤكدة في الوقت ذاته، أن عزل المصابين بالفيروس، حتى وإن كانت حالاتهم بسيطة خارج المنزل، من أفضل الوسائل المتبعة للسيطرة على الفيروس.

وأضافت "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "دي إم سي"، أن الدول التي تشخص جميع الحالات المصابة لديها، حتى وإن كانت بسيطة، وتعمل عزل للحالات المصابة حتى وإن كانت بسيطة بعيدًا عن المنزل، "لو الظروف المنزلية غير متاحة"، تستطيع السيطرة على الفيروس بطريق أسرع.

وتابعت: "كده أنا ببعد مصدر العدوى عن إنه يّعدي حد تاني، فيه دول اتبعت الاستراتيجية دي، وفيه دول أخرى كان من الصعوبة تنفيذ تلك الاستراتيجية لديها، فليس كل منزل ينفع أحط فيه مريض مصاب كورونا، فيه منازل صعب جدًا أنك تعزل المريض في غرفة خاصة وحمام خاص، لو فيه أسرة مثلًا عددها 10 أشخاص وبها مريض، وهي حجرتين، تخيلوا بقى إيه اللي يحصل؟".

وأكدت على ضرورة عزل مريض كورونا خارج المنزل، وهذا لا يُعني عزله بالمستشفى، فمن الصعب عزل الحالات البسيطة في المستشفى، لكن يجب وضعها في بيوت الشباب أو الجمعيات، "هذه الاستراتيجية مكلفة أكتر، وفيها مجهودات أكتر، بس حصلت انحصار للفيروس"، موضحة أن كل الدراسات تؤكد أن التكوين الجيني لفيروس كورونا واحد في كل الدول.