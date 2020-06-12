عبلة الكحلاوي: استجابة من التضامن والصحة و"الوزراء" بشأن مصابي "الباقيات الصالحات"

أكدت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والأطفال، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الدار، أصبحت مستقرة وليست بحاجة للانتقال إلى المستشفى.

وأضافت الكحلاوي لـ"الوطن"، أن الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، أرسلت فريق الهلال الأحمر المصري، لتعقيم وتطهير الدار، ومده بالمستلزمات الطبية من كمامات وقفازات، وملايات، وبعض المواد اللازمة للعزل الصحي، للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تواصلت معها للاطمئنان على المصابين، مشيرة إلى أن الدكتورة هالة طلبت التواصل معها فورا، في حالة احتياج أي حالة للتوجه إلى المستشفى، أو الاحتياج إلى أي مستلزمات طبية.

كذلك تواصل مكتب رئيس الوزراء مع الدكتورة علبة الكحلاوي، وطلب منها التواصل فورا في حالة الاحتياج لأي شيء يخص المقيمين في الدار، "وتركوا لي الرقم الخاص للتواصل"، حسب حديثها.

وأشارت إلى أنه يلقى المقمين في الدار عناية فائقة، فيتم قياس درجة الحرارة، والضغط على رأس كل ساعة، بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس، كذلك تعقيم الدار يوميا 4 مرات.