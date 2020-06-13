كيف تصبح أشكال المساجد بعد قرار دراسة فتحها أول يوليو؟

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن الحكومة ستقوم بدراسة إعادة فتح المساجد في أول يوليو بناءً على التطورات في الوضع الصحي المصري.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية ملامح المساجد بعد فتحها، وقائمة الممنوعات التي لن يسمح الدخول بها في الفترة الأولى وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف سابقا.

"مساجد بلا فرش" لتسهيل عملية التعقيم قبل كل صلاة

تشمل خطة الوزارة عمليات تعقيم المساجد، فهناك اتجاه داخل الوزارة ينادي بأن تكون المساجد التي تفتح في المرحلة الأولى بلا فرش وذلك لتسهيل عملية التعقيم، قبل كل صلاة بغسل الأرضيات بالكلور والمياه.

حيث يتم الإبقاء على فرش المساجد مع وضع علامات عليه لتحديد مكان صلاة كل شخص وفقا للمخطط الذي قدمته الوزارة، مع استمرار عمليات التعقيم فور انتهاء كل صلاة، من خلال رش السجاد بشكل دوري، ولن يسمح لأي مصلي الدخول للمسجد دون كمامة ومصلية خاصة واعتبار هذا الأمر تكليف رسمي للعاملين بالمسجد.

10 ممنوعات حال عودة المساجد.. أبرزها فتح قاعات الزفاف والعزاء

بحسب الخطة التي عرضتها وزارة الأوقاف، فإنّ الفتح لن يشمل كل المساجد علي مستوي تلك المحافظات، فسيتم اختيار مساجد بعينها، كذلك هناك 10 ممنوعات كلية، لن يسمح بها داخل المساجد خلال المرحلة الأولى وهي كالتالي:

ـ سيمنع فتح الزوايا.

ـ المصليات.

ـ أماكن الوضوء.

ـ الحمامات والأضرحة.

ـ عقد القران.

ـ عدم فتح القاعات للأفراح ودور المناسبات للعزاء.

ـ منع الدروس والندوات والفاعليات.

ـ منع الدروس النسائية ومصليات النساء.

ـ استمرار منع إقامة صلاة الجنازات داخل المساجد.

ـ الإبقاء على الصلوات الرئيسية فقط، حيث سيتم فتح المسجد للصلاة وغلقها بعد الصلاة مباشرة، واعتبار ذلك مسؤولية شخصية للإمام والعاملين.

ولن يسمح لأي مصلي الدخول للمسجد دون كمامة ومصلية خاصة واعتبار هذا الأمر تكليف رسمي للعاملين بالمسجد.

وكان عرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطة الوزارة لعودة فتح المساجد وإقامة صلاة الجماعة والجمع مرة أخرى في ظل خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا وذلك أمام اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

واستعراض الوزير، الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، والملامح الرئيسية للعودة.