بينها القاهرة.. أسباب تأخر فتح المساجد في 3 محافظات بعد قرار الحكومة

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، خلال مؤتمر صحفي، أمس، دراسة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو مبدئيا في المحافظات الأقل إصابة.

جاء ذلك عقب انتهاء اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من اجتماعها، اليوم.

وبحسب بيانات وزارة الصحة فإن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية أعلى معدلات إصابات بفيروس كورونا، بينما جاءت البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء أقل في أعلى المعدلات.

واتخذت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارات عدة اليوم، منها تعديل موعد حظر حركة المواطنين على الطرق الرئيسية ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى الرابعة صباحا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم 30 يونيو المقبل، واستمرار غلق المتنزهات والحدائق والشواطئ خلال الفترة المقبلة، وبدء السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس اعتبارا من أول يوليو، مد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع.