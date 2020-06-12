مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في إدلب السورية

اعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي أصيب في 5 يونيو الجاري بجروح بليغة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة التركية، في بيان اليوم، إن الجندي الذي أصيب خلال هجوم تعرضت له مركبة إسعاف مدرعة للجيش التركي بإدلب قتل رغم تقديم كل المحاولات الطبية لإنقاذه.

ويوجد جنود أتراك في آخر المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية كجزء من اتفاق خفض التصعيد بين أنقرة موسكو والموقع عام 2018.

ومطلع مارس الماضي، أسفرت المحادثات في موسكو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب وضع حدا للاشتباكات بين القوات السورية والتركية في المنطقة.