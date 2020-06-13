بـ9 جنيهات.. مواصفات كمامة قماش ينتجها التعليم الفني بالإسكندرية

عكف معلمو وطلاب مدارس التعليم الفني في الإسكندرية، على صنع كمامة قماش عالية الجودة والمواصفات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتخفيف على المواطن البسيط.

بسعر 9 جنيهات، ويمكن استخدامها لمدة 45 يوما، هكذا كانت أهم مواصفات الكمامة القماش، التي يتم تصنيعها في مدارس التعليم الفني في الإسكندرية.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أطلق إشارة البدء لإنتاج كمامات القماش بمدارس التعليم الفني بمحافظة الإسكندرية، وفقا للمواصفات القياسية المرسلة من وزارة الصحة، داخل مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات.

وأشاد الشريف، بالكمامات المنتجة، لافتا إلى أنها جاءت مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، ومعايير وزارة الصناعة.

ووجه الشكر، إلى وزارة التربية والتعليم، على إتاحتها لصناعة تلك الكمامات بمدارس الإسكندرية.

وأكد أن تلك الكمامات، تطرح بأسعار بسيطة تتناسب مع إمكانيات جميع المواطنين، مشيرا إلى أن سعر الكمامة الواحدة يبلغ 9 جنيهات، صالحة للاستخدام حتى 45 يوم، ويتم إعادة غسلها وتعقيمها عقب كل استخدام، وذلك وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

وكلف الشريف، وكيل مديرية التربية والتعليم، بتسخير جميع مجهودات التعليم الفني بالإسكندرية، لإنتاج أكبر كمية من تلك الكمامات، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتغطية احتياجات محافظة الإسكندرية، والمحافظات المجاورة.