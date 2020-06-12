أبو شقة: تركيا تقود مؤامرات عابرة للحدود في عدة دول منها ليبيا

قالت الدكتور رشا أبو شقة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ليبيا دولة لها ثقل استراتيجي وحضاري وجغرافي، ورغم كل المقومات فهي مهددة للتقسيم لثلاث أقاليم، طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجنوب، بسبب انهيار الدولة الليبية والنزاعات القبيلة والتدخل الخارجي.

وأضاف أبوشقة، خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الصراع في ليبيا تأجج بسبب وصول الإسلاميين للحكم، لأنهم شجعوا علي وجود الجماعات المسلحة المتطرفة في ليبيا واستعانوا بعناصر اجنبية لفرض السيطرة على الشعب ورفضهم لخسارة الانتخابات، وهنا أعلن المشير خليفة حفتر انحيازه للمسار الديمقراطي ومجلس النواب المنتخب".

وتابع "ليبيا أصبح بها حكومتين الأولي حكومة الوفاق وتؤيدها الجماعات الارهابية والتكفيرية والمسلحة، وحكومة الجيش الوطني الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي أكد تخليص ليبيا من الإرهاب، خاصة بعد عدم التزام حكومة الوفاق باتفاق السخيرات بالمغرب".

أكدت أبو شقة، أن حكومة الوفاق سلمت ليبيا للمحتل التركي راعي وحاضن الاٍرهاب، فالدولة التركية تقود مؤامرات عابرة الحدود في عدة دول منها ليبيا، فأرسل أردوغان مرتزقة سورية بطرابلس ومصراته، فهناك مطامع التركية في النفط وثروات الغير متوسط.

أشارت عضو التنسيقية إلى أن إعلان القاهرة هام، لأنه مبادرة ليبية ليبية انطلقت من القاهرة وحضرها المشير خليفة حفتر، والسيد عقيلة صالح طالب فيها الرئيس السيسي أن تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، فتلك المبادرة تسعي لوقف الصراع وتفتح الباب الحل السلمي".