تناول وجبة منزلية فاسدة.. مصرع مواطن بتسمم غذائي في أسيوط

لقي شخص مصرعه، إثر إصابته بتسمم غذائي في وجبة منزلية فاسدة، بقرية منشأة العقال البحري التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "صدام محمد أبوضيف" 30 سنة، مقيم بقرية منشأة العقال البحري دائرة المركز مصاب بقيء وإعياء شديدين يشتبه كونه تسمم غذائي وتوفى في طريقه للمستشفى.

وبالانتقال وسؤال أهله ذكروا أن إصابته نتيجة تناوله وجبه منزلية تم إعدادها بالمنزل يشتبه في كونها فاسدة.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.