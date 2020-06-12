عبلة الكحلاوي تكشف تفاصيل رفض أهالي المسنين استقبال ذويهم

حكت الدكتورة عبلة الكحلاوي تفاصيل تعرض بعض المسنين المقيمين في دار الباقيات الصالحات للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنها رفضت الاستعانة بوزارة الصحة نظرًا للضغوط التي تتعرض لها، مشيدة بدور المجتمع المدني في دعم الدولة.

وأضافت: "البلد متهونش عليا وببيبذلوا أقصى جهد ولازم المجتمع المدني يبذل جهد"، مؤكدة أنها تعتبر المسنين من المقيمين في الدار من مرضى الزهايمر من أبنائها رغم أن أعمارهم 80 و90 عاما.

وأشارت إلى أنها منعت الزيارات منذ فترة ووجدت 10 حالات مصابة بالفيروس، وأنها كتبت في أحد مجموعات "واتس آب" المشتركة بها: "الحقوني مش عارفة أعمل إيه"، مؤكدة أنها تتبع أسلوب طبي متميز مع المسنين وحاصلة على شهادة الأيزو في الجودة.

وتابعت: "الجائحة شديدة وخوفي أن المسنين ميستحملوش لأن عندهم أمراض" مشددة على اتباعها للإجراءات الاحترازية الكاملة، وإنها جلبت طبيبا خاصا من العزل لرعاية المسنين المرضى وعزلت الباقين ورفضت تحميل الحكومة أي أعباء.

وأوضحت الكحلاوي: "الحلو كتير في مصر والناس اللي بتكلمني القلوب الحلوة والمحبة فوق ما يتخيل عقلك ومصر حلوة يا جماعة وحلوة قوي"، مشيرة إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تواصلت معها وكذالك الدكتورة هالة زايد وعرضوا عليها تقديم المساعدات اللازمة.

وأضافت: "الدكتورة هالة كلمتني.. وقالت تحت أمرك أي حاجة وكله إلا المسنين".

وتابعت: "العظمة أنهم بيتعالجوا بالطب وأنا بعالجهم بالله وبقول يا رب"، مشيرة إلى تحسن حالتين ونزولهم من غرف العزل وأعمارهم فوق 80 عاما: "كرم ربنا غريب علينا بس قولوا ياا رب".

وكشفت الكحلاوي في إيجاز ما تردد عن رفض أهالي المسنين استلامهم مشيرة إلى أنها تواصلت مع أهالي غير المصابين خوفًا منها عليهم وأنها أجرت لهم التحاليل والإشاعات اللازمة وتأكدت من سلامتهم وتواصلت مع ذويهم وأن البعض اعتذروا بسبب ظروفهم: "بتعامل كام وأنا حاسة بأهل مريض الزهايمر صعب جدا التعامل معاه وأنا بعمل لهم حفلات ترفيهية وربنا يبارك في الفريق الطبي وبيحصل عندي معجزات".

وتابعت: "ادعوا لنا محدش يقع ولو حد جرى له حاجة أنا هيجري لي حاجة ربنا يقدرني أقوم بالمهمة إللي ربنا حطني فيها".