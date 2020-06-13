فيديو.. أديب عن مصابي كورونا: مش مهم بنزيد أد ايه.. اللي يهمني عندنا مستشفى وعلاج ولا لأ

علق الإعلامي عمرو أديب، على تزايد أعداد مصابي كورونا الجمعة، التي تخطت الـ1500 حالة، قائلا: "الأرقام بتزيد.. الأرقام في مصر لا تنقص.. مش مستقرة وبتزيد، وده معناه إنه حتى آخر الشهر، سيكون هناك بين الـ60 و65 ألف إصابة".

وأضاف أديب خلال حديثه ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، "مش مهم بنزيد أد ايه.. اللي يهمني عندنا مستشفى وعلاج ولا لأ، لو بنزيد 100 أو 10000، المهم إحنا قادرين نستوعب الحالات، وتوفر الدواء لأغلب الناس".

وتابع أديب: "في ناس مبتتلحقش وفي ناس مش بتتعالج، وفي مش بيلاقي دواء، وفي مش بيعرف يدخل المستشفى، ولكن الاختبار الحقيقي، هو إلى أي مدى كنظام صحي عام وخاص وتعليمي وجامعي، وكل أنواع الصحة الموجودة، قادر تتعامل مع هذا الوضع".