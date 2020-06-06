عمرو أديب عن أوضاع كورونا: "فتح الحياة أصعب من الإغلاق"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن السعودية من الدول التي أدت بشكل عظيم في هذه الجائحة، لكنها أصدرت قرارًا بعودة القرارات الاحترازية، ويكون الحظر من الساعة 3 ظهرًا حتى السادسة صباحًا، بسبب زيادة الإصابات.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "الأمر مش سهل، التجربة المصرية كانت مختلفة، وقررنا نعالج وألا نغلق الحياة تماما، وده معناه إننا قررنا إن الموضوع ياخد وقت أطول".

وتابع: "كل دولة لديها توقيت مختلف لنهاية الأزمة عن الدول الأخرى، ومعرفش كورونا هيخلص امتى، وفرنسا قالت إن الموجة انكسرت، ردت عليها منظمة الصحة العالمية، وفندت الأمر".

وواصل، أنه توقف عن مراقبة أرقام الإصابات بفيروس كورونا، متسائلًا عن قدرة الدولة المصرية عن تطبيق الإجراءات الاحترازية التي طبقتها المملكة لعودة الصلاة في المساجد؟ مؤكدًا أن الفتح أصعب من الإغلاق.