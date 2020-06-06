عمرو أديب: لو كملنا بنفس المعدل هنوصل 50 ألف مصاب بكورونا نهاية الشهر

شدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعرض أديب، خلال حلقة برنامجه "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، مقطع فيديو لزفة صباحية عروسة في محافظة الدقهلية: "في ناس بتختبر كورونا، للأسف كل الأشياء دي مازالت مستمرة، الظروف الاقتصادية حرجة، وفروا كل الكلام ده، ومحدش عارف هيحصل إيه الأيام الجاية، وفروا القرشين ليوم غير ذي زرع".

وأضاف: "اللي عنده قرش محيره ميجيبش حمام يطيره، الظروف الصعبة، حتى لو عدنك فيلا، ليه تبتدي حياتك بشيء صعب، أجل الفرح، ووفر المبلغ ده وهات للعروسة هدية".

وتابع: "لسه كان في تقرير، إن دفعة 2020 لن تعمل، وكل واحد لازم ينقي الجامعة اللي تشغله، ولو ماشيين بالمعدل ده هنبقى خمسين ألف إصابة بفيروس كورونا".