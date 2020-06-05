عمرو أديب: "مرحلة مصر من كورونا مختلفة عن أوروبا.. وملناش دعوة بيهم"

رد الإعلامي عمرو أديب، على المقارنة بين مصر والدول الأووبية التي بدأت إجراءات الفتح بشكل تدريجي مؤخرًا.

وقال خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "لقيت ناس بعتالي صور المطاعم والمقاهي في باريس، والشواطئ في إسبانيا، والمطاعم في إيطاليا، إحنا في مرحلة تانية غير اللي هما فيها".

وتابع: "برة بيقولوا الكوميديا انتهى، يتحدثون عن إن الموضوع خلص، لكن مش هنعرف إنه خلص دلوقتي، لازم نبص على الوضع كمان 10 أيام عشان نشوف نتيجة اللي حصل".

وأردف: "المفروض الفيروس في مصر إما في ذروته أو رايح ذروته، وفي الحالتين إحنا في مرحلة غيرهم، حتى حدث ما يسمى مناعة القطيع، وملناش دعوة باللي هم بيعملوه، المفروض إننا نكون لسه في مرحلة الكمامة".

وواصل مستنكرًا: "اللي عاوز يجرب يجرب، عاوز تحط إيدك في فم الأسد؟!، المسألة ليست بهذه السهولة".