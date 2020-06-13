غواص: جمعنا 2 طن مخلفات من قاع البحر في 17 منطقة بـ"دهب"

قال طارق عبدالفتاح، غواص، إن المبادرة الجديدة التي يقوم فيها الغواصين بتنظيف قاع البحر في مدينة "دهب" من المخلفات، نتج عنها إخراج ما يقرب من 2 طن من المخلفات من قاع البحر.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن تلك المبادرة قام بها الغواصين في المدينة، نتيجة مكوثهم لأكثر من 3 أشهر بلا عمل، نظرا لانقطاع السياحة الخارجية إلى مصر، موضحا أن هناك ما يقرب من 104 غواص، قاموا بالاشتراك في المبادرة، تابعين لـ15 مركز للغوص في المدينة.

وأكد أن المبادرة، بدأت يوم 8 الماضي، ومكثت حتى 3 أيام، لإخراج كل المخلفات من قاع البحر، وتم التركيز على 16 منطقة للغوص من أصل 22 منطقة، وتم البدء بالمناطق الأكثر تضررا والتي كانت أحدى نتاج العاصفة التي شهدتها مصر مؤخرا: "فيه حجات كتير نزلت البحر غصب عننا، وبعد العاصفة تم وقف النشاط، وبالتالي كل الحجات دي استقرت في قاع البحر، وأثرت على الشعب المرجانية والسمك والبيئة البحرية".