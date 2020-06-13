عضو التنسيقية: التصنيع العسكري القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بكورونا

قال إيهاب دعبس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كورونا كارثة في التاريخ الإنساني، وهي تحدي جديد للدول الأفريقية، في ظل العديد من التحديات.

وأضاف دعبس، خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كل المجالات تأثرت بسبب كورونا، إلا قطاع وحيد، وهو قطاع التصنيع العسكري، فصفقات الأسلحة العسكرية، لم يتأخر توريدها لطالبيها، وهنا يأتي التساؤل من المسئول عن توريد الأسلحة ولصالح من ومن أين تأتي اأموال للأسلحة؟ في ليبيا السلاح موجود في يد كل الناس، كذلك السودان والصومال.

وأوضح دعبس، أن كورونا ستودي لفشل اقتصادي، وعجز اجتماعي، وسيظهر قوانين جديدة لعالم ما بعد كورونا، مضيفا: الفترة المقبلة يجب أن تتضمن الوعي الجماعي ومسؤولية جماعية للمواجهة.

وحول جهود مصر في أفريقيا، أكد أن مصر شاركت عن طريق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعديد من الموتمرات المهمة للقارة الأفريقية، وآخرها مشاركته مع عدد من القادة الأفارقة، لبحث تداعيات كورونا، وهناك مجموعات عمل لتبادل الخبرات بشأن كورونا.