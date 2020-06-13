فيديو.. عمرو أديب: "قرارت الدولة الأخيرة عين العقل"

علق الإعلامي عمرو أديب، على نقص الأدوية بالسوق قائلا: "فكرة نقص الدواء في السوق.. أنا لا أتحدث عن أدوية مستوردة.. بتكلم عن أدوية بتتصنع في مصر، زي البنادول وفيتامين سي، ومضادات حيوية بتتعمل في مصر.. إيه السر ورا هذا الموضوع؟".

وأضاف أديب خلال حديثه ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، "بيتكلموا إننا محتاجين حوالي 70 مليون جرعة فيتامين سي، ومش موجود، على الرغم أنه بيتصنع في مصر.. يجب النظر في هذه المسألة، هو ده المحك، خصوصا إحنا في أعلى مراحل الفيروس".

وتابع أديب: "اللي عملته الدولة أمبارح والقرارات عين العقل، وناس كتير كانت متخيلة إن كل حاجة هتتفتح، ولكن بكثير من الحكمة والواقعية قررت الدولة أنه لسه، وهنا استمع الاقتصاد والسياسة للعلم".

واستكمل أديب: "هناك أكثر من 10 ولايات أمريكية فتحت، وعندها النهاردة إنتكاسات، وبعض الولايات تخطت في أسبوع الـ200% إصابات، وحوالي 2 مليون مصاب بأمريكا، وما قامت به الدولة الأمس هو الأصح".