بها حشرات وديدان.. ضبط 60 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن ضبط 60 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير في خواصها ووجود حشرات وديدان.

وقال مكي، في تصريح صحفي، أنه أصدر قرار بغلق معملين ومحل لتصنيع وبيع المخللات بدكرنس بعد ضبط 50 برميل مخللات مشكلة بإجمالي وزن 60 طن بالمعملين، وضبط 25 كيلو مخللات بالمحل.

وأضاف أنه تم سحب 5 عينات وإرسالها للمعمل المشترك لتحليلها، وعمل تقرير عن مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 5 محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق.