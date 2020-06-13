أستاذ أمراض صدرية: المدخنين أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا

رد الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة للتعليم العالي، على سؤال طرح عليه في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، عن صحة التقارير التي خرجت، بناءً على دراسة فرنسية، عن أن النيكوتين من الممكن أن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال خطاب، إن الفريق الموجود في فرنسا، لاحظ ملحوظة على مجموعة من المرضى الذين أصيبوا في أحد المستشفيات "مكنش عندهم إلا مجرد عدد، وقالوا إنهم وجدوا في هذه المجموعة، أقل ناس هم المدخنين، وهو ما أثار كل الجهات العلمية في فرنسا والعالم كله، واتضح أن هذا الكلام غير صحيح، لأننا نعلم أن أي أنواع من التدخين معروف أنه يدمروا الوسائل الدفاعية الموجودة في الجهاز التنفسي، التي تساعد على طرد الأجسام الغريبة".

وأضاف، أن التدخين به علاقة وثيقة بأمراض القلب والشرايين التاجية والضغط والسكر والسرطان، وكل هذه عوامل خطورة مع مرض كورونا، والحقيقة التي لا تقبل الجدال، هو أن فيروس كورونا يدخل الجهاز التنفسي عبر مستقبلات أو بوابات تسمي "أيستو"، والنيكوتين له تأثير مباشر عليه، ويزيد من عدد هذه البوابات، وينشطها وجاهزة للفتح لدخول الفيروس.

وأكد، أن المدخنين أكثر عرضه لمضاعفات فيروس كورونا، وأن كل التقارير التي خرجت من الصين ووهان، وعمل 19 دراسة على المرضى، وجد أن المدخنين عندما يحدث لهم المرض، يكون أكثر خطورة عليهم من غير المدخنين، والمرضى الذين يحتاجون الدخول للعناية المركزة، معظمهم مدخنين، إذا تم مقارنتهم بغير المدخنين، وفي النهاية الوفيات تكون أكثر بالنسبة لهم، مؤكدا أن التدخين به علاقة سلبية واضحة مع كورونا.