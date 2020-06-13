تعافي حالة من فيروس كورونا بعزل بنها التعليمي

أعلن مستشفى بنها التعليمي للعزل، تعافي حالة مصابة بفيروس كورونا، اليوم، وخروجها من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

‎من ناحية أخرى كشفت الدكتورة أمنية خليفة، مدير المستشفى حقيقة التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفى مساء أمس، على خلفية وفاة شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا من مدينة شبرا الخيمة داخل المستشفى، مشيرة إلى أن أهل المريض حضروا به إلى المستشفى وحالة المريض متدهورة وأنه كان بحاجه للعناية المركزة وقامت الأطقم الطبية بالمستشفى بإبلاغهم بعدم وجود مكان له بالعناية، إلا أنهم طلبوا حجزه بالقسم الداخلي ووقعوا على إقرار منهم بذلك وتحملهم مسؤولية حدوث أي مضاعفات له.

وأضافت مديرة المستشفى وبالفعل حدث تدهور للحالة وحدث مشادات بسيطة بين أسرة المريض والأطقم الطبية وقام أهل المريض على إثر ذلك بأخذه دون صدور أي تصريح بالخروج من المستشفى أو الكشف عليه للتأكد من وفاته، وتحرير مستند الوفاة من المستشفى وأنه مسجل على تذكرة دخول المريض هروب.‎