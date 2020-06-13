تعافي أخصائية مكافحة عدوى بصحة القليوبية من فيروس كورونا

أعلن مستشفى قها، مقر الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا، الليلة، خروج وتعافي الدكتورة ميادة، أخصائي مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالقليوبية، من المستشفى، بعد تعافيها من الفيروس، وسلبية المسحة لها التي أجريت لها مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين من المستشفى إلى 264.

وقالت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس، بمستشفى قها للعزل، إن 4 حالات غادروا المستشفى أمس الجمعة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 264 متعافي غادروا المستشفى، بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

وأضافت أن المتعافين هم الدكتورة ميادة أخصائي مكافحة العدوى، و3 ممرضات زينب ع بمستشفى بهتيم، وفتحية بدر، ووائل توفيق، الذين خرجا للعزل المنزلي.

وأشارت الدكتورة أسماء، إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة، ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى، ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

وأوضحت أن الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها، يوصلون الليل والنهار، في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، من أجل مواجهة الفيروس، وتعافى جميع المصابين.