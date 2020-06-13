مؤلف موسيقى البرنس: "بعد السنين دي لسه بعتبر نفسي هاوي وأحب الكوميدي"

تحدث الموسيقار عادل حامد عن كواليس تقديمه للموسيقى التصويرية لمسلسلات: "البرنس" و"خيانة عهد" و"عمر ودياب".

وقال حامد، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "بعد السنين دي لسه بعتبر نفسي هاوي، وعاشق للموسيقى"، مشيرًا إلى أن الموسيقى التصويرية، تنبع من داخل إحساس المؤلف.

وأضاف: "أهم حاجة عندي أعرف القصة، وأقعد مع المخرج، ويحكي لي الحدوتة، وابني السيناريو ده في دماغي، ومبحبش اقرأ ورق، أقعد مع اللي هاضم العمل، وبعيش القصة جوايا وابدأ أعبر عنها بطريقتي".

وأكد حامد، أن الموسيقي التصويرية للأعمال الكوميدية، أصعب من الأعمال الدرامية: "أنا بحب الكوميدي، ومين فينا ميحبش الفرفشة الكوميدية، صعبة انك تضحك الجمهور وسهل أنك تبكيه بمشهد أو بموسيقى".

وأشار حامد، إلى الصعوبة التي وجدها في موسيقى "البرنس وخيانة عهد"، بسبب تشابه الأحداث، لافتًا إلى أنه ينسى المقطوعات التي ألفها بعد إنهاء عمله، لافتًا إلى أنه يٌلهم بالموسيقى: "إلهامي ربنا سبحانه وتعالى، بقعد ساعات صفحة بيضا، ومفيش ولا نوتة، ومرة واحدة تلاقي كل حاجة جت".

وشدد حامد، على صعوبة مشهد الجنازة في مسلسل خيانة عهد، الذي قدمه على صوت الفنان محمود التهامي، لافتًا إلى أنه أعد موسيقى الحلقة قبلها بيومين فقط.