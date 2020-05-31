سلوى عثمان عن المبالغات في "البرنس": الدنيا مليانة حاجات رهيبة

نفت الفنانة سلوى عثمان وجود أي مبالغات في أحداث مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، مؤكدة أن الواقع يحتوي على وقائع أصعب من التي عرضها المسلسل: "الدنيا مليانة وفيه حاجات رهيبة متصدقهاش، وده بيوري للناس إن الناس كرهت الحاجات دي".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية سناء منصور وشرين عفت في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن القسوة الشديدة التي كانت موجودة ضمن أحداث المسلسل كانت تهدف لجذب المشاهدين، وضربت المثل بمشهد إلقاء الطفلة في الشارع وبكائها الحقيقي.

وأوضحت سلوى عثمان، أنها لم تستطيع استكمال مشاهدة الحلقة بعد مشهد انفعالها على محمد رمضان، وأنها تلقت العديد من الاتصالات التليفونية التي حملت إشادات كثيرة من المخرجين والكُتاب وزملائها الفنانين.

وتابعت: "انا مبقتش مصدقة إني بقيت تريند، ودعيت ربنا إن المشهد يعجب الناس، وعاملة المشهد بقلبي يعجب الناس، ولقيت المشهد تريند وناس كتير من الوطن العربي كلمتني".