مسؤول ملف العلاج بالصحفيين يتماثل للشفاء بعد إصابته بمقدمات ذبحة صدرية

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، تماثله للشفاء من وعكة صحية ألمت به، حيث أصيب بمقدمات ذبحة صدرية، أجبرته على وضعه تحت الملاحظة الطبية بمستشفى المعلمين لمدة 48 ساعة، مؤكدا عودته للمنزل.

وقال مسؤول ملف العلاج بالنقابة في بيان له: أوقاتٌ عصيبة، مرت على العالم، ومصر والجماعة الصحفية، في الأشهر الماضية، كنا فيها كتفًا بكتف، ثلاثة أشهر من القتال، ليل نهار، محاصرة لكوفيد اللعين، مصارعته في أجساد زملاء وأسرهم، تمكن من النفاذ إليهم، الحمد لله في معظم الجولات انتصار، وحصار لذلك اللعين، لكن القلب لم يحتمل عمل 21 ساعة في اليوم، ونوم ثلاث ساعات فقط، أجهده مشاركة زملاء آلامهم وأوجاعهم، يعلم الله مداها، لكن الله سلم، بفضل دعوات المحبين والمخلصين.

وشرح عبد المجيد طبيعة الحالة المرضية التي ألمت به قائلا: ألهمنا الله التحرك السريع، واستقبلنا أطباء على قدر المسؤولية، بطوارئ مستشفى المعلمين، الأقرب إلى "روزاليوسف"، حيث داهمتني آلام شديدة بالصدر، امتدت إلى الكتف، وكان التدخل الذي ما كان إلا سببًا من أسباب رعاية الله وفضله، وكانت النجاة من مقدمات ذبحة صدرية، بحسب التقرير النهائي، استوجبت عناية تحت الملاحظة 48 ساعة لتفاديها، قدر الله، ولطف.

وتابع: وعكة ناتجة عن الإجهاد الحاد، وإن شاء الله تمر بسلام، لنواصل معًا القتال على الجبهة، كما قلت في البداية: "أثق في رعاية الله، الإرادة فولاذية، لا داعي للقلق.. اطمئنوا"، الشكر موصول للدكتور بهاء أبوزيد، مدير مستشفى المعلمين، والأفاضل أطباء رعاية القلب، وطاقم التمريض، والدكتورة فوزية عبدالله، التي أوصيها متابعة زميل لشعوري بتعب، فحرضتني على سرعة التحرك.

وقال عبدالمجيد :الحمد لله، الآن، أفضل كثيرًا، عُدت للمنزل، لاستكمال العلاج، وعودًا تدريجيًا لميدان القتال، الذي لم ولن نتركه في أصعب اللحظات، إن شاء الله، وعدٌ.. لن نترك عضوًا من جسدنا الصحفي، يُعاني دون سعي لتخفيف آلامه، دعواتي لكل أساتذتي، وزملائي وأصدقائي الأعزاء، وأسرهم، ممن تعرضوا لأزمات صحية، بفعل "كورونا"، وغيرها، أن يتم الله شفاءهم بخير.. حفظ الله الجميع، وكما كان شعارنا من بداية الأزمة.. "اطمئنوا نحن إلى جواركم".. سنواصل القتال على الجبهة، إن شاء الله، حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، أثق في رحمة الله، وستنكشف الغمة عن العالم ومصر.. حفظكم الله.