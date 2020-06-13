تامر كروان عن موسيقى الاختيار: مزيج بين الفخر بالبطولات وحزن ولو بسيط

تحدث الموسيقار تامر كروان، عن كواليس تقديمه للموسيقى التصويرية لمسلسلات: "الاختيار"، و"نحب تاني ليه" و"بـ100 وش".

وقال كروان، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن عمله في مسلسل الاختيار، مسئولية كبيرة، نظرًا لأنه يتناول سيرة بطل وشهيد، استشهد أثناء الدفاع عن وطنه وأرضه.

وأضاف: "بتشارك في عمل زي ده، ولا بد تتحمل مسئولية وتركز قوي في الموسيقى، اللي يتطلعه عشان تناسب البطولات اللي عملها".

وأثنى كروان، على التفاعل مع المسلسل وموسيقاه التصويرية: "الحمد لله والتفاعل كان قوي، وكنا بنحاول أنا وبيتر وأحمد حمدي، إننا نوصل لتوليفة تقدر تأثر على المشاهد مش بشكل فج، ومش بنستجدى عواطفهم، لأن العاطفة موجودة، وبنحاول يبقى خط رفيع مستجديش عواطف اكتر من اللازم".

وأشار كروان، إلى أن موسيقى الاختيار، مزيج بين الفخر بالبطولات، و"حزن ولو بسيط على استشهاد الأفراد".

وشدد كروان، على أن الصعوبة التي واجهته كانت في المسلسل الكوميدي بـ100 وش: "الكوميدي أصعب أنواع الموسيقى، بتعتمد في الأساس على توقيت الصحك، ويمكن تؤدي دور سلبي، وتخلي فيه تمييع لفكرة الضحك، وصعب اختيار نوع المزيكا، واختيار نوع المزيكا اللي تنفع للموضوع ده في الكوميدي".