آداب بنها: قبول اعتذار الطلاب من مصابي كورونا عن دور سبتمبر

وافق مجلس كلية الآداب ببنها، لبعض طلاب الفرقة النهائية المصابين بفيروس كورونا، على قبول اعتذارهم لدور سبتمبر، مع الاحتفاظ بالتصحيح الكامل للدرجات والتقديرات.

وأشارت الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، إلى أن تلك الخطوة حرصا على سلامة الجميع، مناشدة الطلاب المصابون بالفيروس، بتقديم مذكرة منفردة لعميد الكلية مع أحد الأقارب أو ما ينوب عن الطالب، بشرط كتابة إقرار من ولي الأمر وتوقيعه وصورة من البطاقة ورقم الموبيل.

وكان المكتب الاعلامي لمستشفيات جامعة، أعلن أن المستشفى الجامعي، يستقبل حالات الطوارئ فقط، كما يستقبل ويتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس COVID 19، للعاملين بالجامعة.

ولفت بيان صادر عن المكتب، إلى أن باقي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، مخصصة للتعامل مع حالات كورونا على مستوى المحافظة ككل.

وأكد المكتب، أن ادارة المستشفيات، شددت على دور مكافحة العدوى في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار العدوى ولسلامة جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات.