محافظ البحر الأحمر: أمن المواطنين خط أحمر وإحالة واقعة الكلاب للنيابة

تبدأ نيابة الغردقة، اليوم، التحقيقات في واقعة اعتداء عدد من الكلاب على شاب بالغردقة، في المحضر رقم 6173 قسم شرطة أول الغردقة، حيث جرى استدعاء أطراف التحقيق لسماع أقوالهم.

واستجابة لما نشرته "الوطن" عن الواقعة، تابع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، سير التحقيقات التي أجراها ضباط قسم شرطة أول الغردقة، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطنين خط أحمر، وكرامة المواطن فوق كل اعتبار.

وأعرب الشاب محمد سليم، عن شكره لجريدة "الوطن"، لنشرها خبر الاعتداء عليه، مؤكدا سرعة استجابة القيادات والمسؤولين، وتم استدعاء السيدة الأجنبية التي ترعى الكلاب، وجرى التحقيق معها، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محمد لـ"الوطن"، أن السيدة الأجنبية تمتلك كلبين بمنزلها، ودائما ترعى كلاب من الشارع، وتجمعهم وتضع لهم اللحوم (أكثر من 10 كلاب يوميا)، ما تساعد في تغيير سلوكهم وتوحشهم، ما يثير الرعب والفزع بين المواطنين في الشارع.

وتعود الواقعة، عندما نجا شاب من الموت في الغردقة، أمس الجمعة، إثر مهاجمة عدد من الكلاب المفترسة له بمنطقة عربية بمدينة الغردقة ذهب على أثر الواقعة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم عمل تقرير طبي بالواقعة وتم تحرير محضر رقم (6173) قسم شرطة أول الغردقة.

وقال "محمد. س"، "كتب لي عمر جديد"، بعد ما كنت على مشارف الموت، حيث أسكن في منطقة عربية بمدينة الغردقة، وفوجئت أثناء نزولي من المنزل، بعدد من الكلاب المفترسة "أكثر من عشر كلاب" يهاجمونني، وللأسف السيدة التي ترعى هذه الكلاب "تحمل الجنسية الأجنبية"، لم تتدخل رغم أنها رأت بعينها مهاجمة الكلاب لي، حتى أنهارت قوتي، ولم يساعدني سوى أحد الأفراد الشجعان، الذي كان مارا بالشارع بالصدفة، لينقدني منهم بأعجوبة.

وأكد التقرير الطبي لحالة الشاب محمد، مهاجمة حيوان مفترس له، وسبب به جروح وكدمات بالأيدي والأرجل، ويحتاج فترة لتلقي جرعات العلاج، لمدة 28 يوما، وتم عمل محضر بالواقعة رقم (6173) قسم شرطة أول الغردقة.