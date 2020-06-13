فرنسا: 28 حالة وفاة إضافية بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفَيات إلى 29374 حالة منذ بدء تفشي الوباء على أراضيه، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أمس الجمعة.

وأوضح تقرير صادر عن المديرية العامة للصحة الفرنسية أن الانخفاض استمر في عدد الحالات الحرجة في وحدات العناية المركزة بأقل من 24 مريضاً عن أمس الأول الخميس، ليصبح إجمالي الحالات الحرجة 879 مريضًا.

ومن المقرر أن تحدث وكالة الصحة العامة في فرنسا أرقام الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية الثلاثاء المقبل، والذي بلغ 10384 حالة وفقاً لآخر تحديث.