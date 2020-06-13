"القيادة الذاتية" شرارة جديدة تشتعل في مبيعات السيارات السنوات المقبلة

اشتعلت خلال السنوات الماضية، المنافسة بين مصنعي السيارات، وتحول الأمر إلى مضمار سباقات "الفورميلا وان"، بين شركات صناعة السيارات حول العالم، الكل يبادر بإطلاق طرز وأجيال جديدة من السيارات، متشبعة بالعديد من الأجهزة التكنولوجية، التي توفر الراحة والأمان لقائدى السيارات، ومنذ أقل من 6 سنوات مضت، بدأت المرحلة التي تشكل جيل جديدًا في عالم صناعة السيارات، كلمة السر فيها "تكنولوجيا الـ5G"، والقيادة الذاتية للسيارات.

قال المهندس محمد عبدالصمد، خبير السيارات، إن هناك تعاون دائر بين الشركات المصنعة للسيارات، وشركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى تكنولوجيا الـ5G، التي توصلت لمرحلة جديدة في عالم السيارات، مثل المتواجدة في العديد من الدول المتقدمة، من سيارات تتوجه بالقيادة الذاتية عن بعد، ومن خلال بعض المعطيات ودون الحاجة للسائق.

وأضاف أن تكنولوجيا القيادة الذاتية، متواجدة بشكل بسيط في دول الشرق الأوسط ودول أفريقيا، لكن يبقي السؤال مطروحًا، هل تتسبب القيادة الذاتية فور انتشارها بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، في خلق عائق في طريق مبيعات السيارات التي العادية سواء الكهربائية منها أو التي تعمل بالوقود العادي؟

واجاب عبد الصمد خلال حديثه، أنه من المؤكد وجود منافسة شرسة بين السيارات العادية، التي تتوافر فيها تكنولوجيا القيادة الذاتية، وبالفعل هناك منافسة بين النوعين في الدول المتقدمة بأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.