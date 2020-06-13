"بومبيو" يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي الأوضاع في ليبيا

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، أمس الجمعة، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تطورات الصراع في ليبيا، مؤكداً الحاجة الملحة لإنهاء الصراع الدائر في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبحث الجانبان، الطرق التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعمها على أفضل وجه لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في المنطقة.

"عقيلة صالح" يتلقى اتصالاً هاتفياً من السفير البريطاني

تلقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتن.

وبحث الجانبان خلال الاتصال آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل الوصول لحل يُنهي الأزمة في البلاد.