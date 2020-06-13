أستاذ بجامعة كارولينا الجنوبية: البحث العلمي الجيد أسلوب حياة

أكد الدكتور فيصل رضوان، أستاذ التكنولوجيا الحيوية والسموم البحرية، بالجامعة الطبية بولاية ثوث كارولينا الجنوبية، أن البحث العلمى الجيد أسلوب حياة، ولا غنى عنه فى أي مجال، حتى يمكن الانتقال الآمن إلى دائرة الحقائق والرقى بالإنسانية، صحيًا وسلوكيا، مشيراً إلى أنه هناك دول كثيرة أصبحت قوى مؤثرة فى العالم، بسبب اهتمامها بالبحث العلمي، وذلك بتوفير الإمكانات والمناخ المناسب لعلمائها.

وأضاف "رضوان"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مصر بها الكثير من العقول الإبداعية والجهد والمثابرة، وهو ما يوجب على كل مؤسساتها، توفير المناخ المناسب لهذه العقول، مشددا على ضرورة الأخذ بمقاييس أكثر صرامة، لتمرير الأبحاث داخل المؤسسات، حتى يكون الإنتاج ذو قيمة وتأثير.