"معا ضد الكورونا" تطهر مناطق المصابين في أسوان

نفذت حملة "معا ضد الكورونا" في أسوان، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حملة تطهير منازل حالات الإصابة بفيروس كورونا في مراكز أسوان وكوم أمبو وأدفو.

وبحسب بيان عن الحملة، "قامت الفرقة الأولى بتطهير منازل الحالات الإيجابية في منطقة الناصرية والحكروب والحصايا وأرض الجميلي وعزب كيما والمحمودية والشيخ هارون والسيل الجديد والسيل الريفي بمدينة أسوان، فيما قامت الحملة الثانية بتطهير منازل حالات مصابة بمنطقة المحطة ومنطقة الـ 55 بمركز كوم أمبو".

وتابع البيان: "كما جرى إعطاء تعليمات الوقاية أثناء التعامل في مثل تلك الحالات وتوزيع كمامات على المخالطين والمحال التجارية المجاورة لمنازل المصابين، كما قامت فرقة أخرى في نطاق مركز ومدينة دراو بتطهير منزل حالة إيجابية بمنطقة الكشاف والمنازل المحاورة لها".