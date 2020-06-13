تأجيل عرض فيلم Tenet لكريستوفر نولان حتى آخر يوليو

بعدما كان يأمل الكثيرين من صناع السينما، بأن يستعيد أحدث أفلام المخرج كريستوفر نولان وعنوانه Tenet، جماهير السينما مرة أخرى بمجرد صدوره بدوره العرض، وذلك بعد إغلاق الصالات لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا، إلا أنه يبدو أن طموحاتهم ستتنظر بعض الوقت، وذلك بسبب تأجيل عرض الفيلم إلى 31 يوليو، بعدما كان موعد عرضه 17 يوليو.. بحسب موقع Variety.

Tenet من إخراج وتأليف كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي. وتكلفة إنتاج الفيلم 205 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

ويعتبر كريستوفر نولان، واحدا من أهم المخرجين في العالم، وترشح لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات.

ويأمل كريستوفر نولان، في أن يعيد فيلمه "Tenet" الجمهور إلى السينما مرة أخرى، والتي تم إغلاقها في بلاد مختلفة منذ منتصف مارس لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن بعض الولايات في أمريكا قد بدأت في إعادة فتح دور السينما، إلا أن سلاسل دور السينما الكبرى مثل AMC وRegal وCinemark ليس لديها خطط لاستئناف العمل حاليا، ومن غير الواضح مدى استعداد الجمهور للعودة إلى الأفلام.