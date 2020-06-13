رئيس التحرير

محمود مسلم

تأجيل عرض فيلم Wonder woman 1984 إلى أكتوبر المقبل

من إخراج باتي جنكينز.. وبطولة جال جادوت وبيدرو باسكال

كتب:

محمد غالب
11:34 ص | السبت 13 يونيو 2020
مشهد من فيلم Wonder woman

مشهد من فيلم Wonder woman

أجلت شركة "وارنر بروس" موعد طرح فيلم Wonder woman 1984 إلى يوم 2 أكتوبر، بعدما كان من المقرر عرضه في 14 أغسطس.

Wonder Woman 1984 من إخراج باتي جنكينز، وبطولة جال جادوت وبيدرو باسكال وكوني نيلسن، والفيلم جرى تصويره في عدد من الدول منها أمريكا، وإسبانيا، وبريطانيا، بحسب موقع IMDB.

ويأتي ذلك بعدما تم تأجيل عرض فيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان من 17 يونيو إلى يوم 31

وشهدت صناعة السينما خسائر فادحة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.