الصحة العراقية: غدا بدء حظر التجوال الجزئي وعقوبات للمخالفين

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تطبيق حظر التجوال الجزئي ابتداءً من غد الأحد، فيما توعدت المخالفين للإجراءات الوقائية بعقوبات صارمة.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي قوله إن التوصيات بشأن حظر التجوال أعدت من وزارة الصحة وعرضت على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في الاجتماع السابق، وتمت الموافقة على تطبيق الحظر الجزئي ابتداءً من غد الأحد.

وأضاف الجميلي، أن الحظر سيبدأ من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، موضحا أن التوصيات ركزت على الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس، لاسيما ارتداء الكمامات، مشيرا إلى أن التعليمات ألزمت بمنع التجمعات العشائرية والدينية والاجتماعية، فضلاً عن تحديد عدد الركاب في السيارات حسب حجمها، وكذلك تحديد عدد المراجعين للمحال التجارية وفق مساحة المحل، بحيث لكل شخص متر مربع واحد، مع إلزام المتواجدين في المحل بارتداء الكمامات واستخدام المواد المعقمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هذه الإجراءات ستشمل بغداد وجميع المحافظات، مبيناً أن هناك قراراً سابقاً من اللجنة العليا للصحة والسلامة سمح للمحافظات بتشديد الإجراءات عندما تكون هناك ضرورة وحسب الموقف الوبائي، بحيث لا يجوز أن تكون الإجراءات أخف من التي تصدرها اللجنة العليا.

من جانبها، أكدت دائرة الصحة العامة العراقية، اليوم، تطبيق حظر التجوال الجزئي واعتماد خطة الحظر المناطقي على المدن التي سجلت أعلى الإصابات.

وقال مدير عام الصحة العامة بالوزارة رياض الحلفي، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن اعتماد قرار الحظر الجزئي، غدا الأحد، وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، جاء لمواجهة الجائحة ولإعطاء الفرصة لتسهيل حركة المواطنين، وأصحاب المهن الحرة خلال النهار.

وأوضح الحلفي، أن ازدياد الإصابات بكورونا المستجد قد يتطلب إعلان قرار الحظر الشامل في البلاد بسبب الأرقام الكبيرة والمربكة التي تم الوصول إليها ضمن الموقف الوبائي اليومي، فضلا عن العمليات الكبيرة التي أجرتها الفرق الصحية بالمسح الميداني الفعال خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار الحلفي، إلى أن حظر التجوال الشامل كان هدفه كسر سلسلة انتشار الوباء للحد من انتقاله بين المواطنين بالسرعة الكبيرة، وفسح مجال أكبر للفرق الصحية لتحديد المناطق الأكثر إصابة بالفيروس من أجل وضع خطة جديدة بعد انتهاء أسبوع الحظر الشامل، والعودة إلى تطبيق حظر التجوال الجزئي واعتماد خطة الحظر المناطقي على المدن التي سجلت أعلى الإصابات.