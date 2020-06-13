"عزل قها" يشهد ثاني حالة ولادة لمصابة بكورونا في 48 ساعة

أعلن مستشفى قها المركزي للحجر الصحي، اليوم، استقرار حالة مريضة بفيروس كورونا خضعت لعملية ولادة قيصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتعد هذه هي الولادة الثانية التي يشهدها المستشفى في غضون 48 ساعة، في أعقاب ولادة الطفلة "مسك" لأم صدلانية مصابة بكورونا.

وكشف المستشفى، في بيان له، أنه جرى استقبال الأم وتدعى "إيمان مصطفى السيد"، 30 عاما، مقيمة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية صباح الجمعة قادمة من الحجر المنزلي، وتم حجزها في العناية المركزة ثم جاءتها آلام الولادة وعلى الفور جرى استدعاء الطبيب وأجريت عملية الولادة بنجاح.