مغادرة 9 أشخاص "عزل إسنا" بعد تعافيهم من كورونا

أعلن مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، جنوب الأقصر، اليوم، مغادرة 9 متعافين من الفيروس للمستشفى، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى إن المتعافين، خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، على الرغم من أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

وشهدت الأقصر، الخميس والجمعة، خروج 48 شخصا من مستشفيات عزل إسنا والأقصر العام والعديسات والمدينة الشبابية بالطود، بعد تحول نتائجهم المخبرية من إيجابية لسلبية على مدار مرتين متتاليتين.