السكة الحديد والمترو يواصلان تعقيم القطارات للوقاية من كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، صباح اليوم، عمليات تعقيم وتطهير واسعة للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، إضافة إلى تعقيم ماكينات صرف التذاكر آليا وتطهير أجهزة الكشف عن المفرقعات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مع الاستمرار في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيراً إلى أن جميع الركاب ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية للأسبوع الثالث على التوالي، موضحاً أن الهيئة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأضاف رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، بأن الهيئة نفذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا سواء بأماكن عمل المشروعات حفاظا على العاملين والمهندسين والفنيين، أو المحطات والقطارات، لتوفير جميع إجراءات الحماية والأمن والسلامة للركاب، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من عدم وجود أي أزمات تؤثر على حركة التشغيل.

لافتا إلى أن الوزارة وفرت كمامات بمحطات السكة الحديد لبيعها من خلال مكاتب صرافين التذاكر.ومن جانبه، قال المهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد لدينا أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرا إلى أن جميع الركاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يومياً قبل إنطلاق الرحلات.

وأوضح الفضالي، في تصريحات للوطن، بأن غرفة العمليات المركزية تتابع حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، للتأكد من عدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ حملات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات بصورة شبه يومية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.