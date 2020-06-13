أستاذ سموم بجامعة كارولينا: وجود خلطات صحية معالجة لفيروس كورونا عبث

قال الدكتور فيصل رضوان، أستاذ التكنولوجيا الحيوية والسموم البحرية، بالجامعة الطبية بولاية ثوث كارولينا الجنوبية، إن عسل النحل وزيت حبة البركة والبابونج وغيرها، ليست علاجاً لفيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الجسم الصحى القوى، أكثر مقاومة وأكثر مناعة، لكن هذا ليس معناه أن الفيروس لا يقترب من الأصحاء، مشيرا إلى أن المأكولات والمشروبات الصحية تبني الجسم وتسهم في تقوية مناعته.

وأكد "رضوان"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن وجود خلطات صحية معالجة لفيروس كورونا بالأسواق شيئاً من العبث وليس له أي فائدة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالأكل الصحى المتوازن والمقوى للمناعة وليس عسل النحل وحبة البركة.