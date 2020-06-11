رئيس "التصنيع الدوائي" يحذر من التكالب على شراء أدوية المناعة: "كلوا جوافة"

كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالغرفة التجارية، السبب وراء نقص الأدوية المقوية للمناعة في الصيدليات، موضحًا أن هناك روشتات انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت تتداول في الإعلام أيضًا، هذا الأمر خلق حالة من الهلع لدى المواطنين، وأصبحوا يذهبون للصيدليات، لشراء أدوية المناعة رغم توافرها بكثرة في المأكولات والعصائر.

وأضاف "رمزي"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن فيتامين سي والزنك، متوافر في اللحوم والموز والجوافة، كون الجوافة أكثر فاكهة تحتوي على فيتامين سي، وكذلك زيت السمك، وهو متوافر بكثرة في التونة والسلمون، "كلوا وأشربوا كويس، جهاز المناعة مش بيقوى في 24 ساعة".

وأوضح رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالغرفة التجارية، أن عرض أنصاف الحقائق تظلم الصيدلي، "فيه صيدلي في حلوان مراته حامل، ورغم كده من شهر خايف يروح يشوفها، عشان ليكون عنده كورونا، خايف يدخل عليها، ما هو كان ممكن يقفل الصيدلية، بس مش بيعمل كده عشان يخدم المواطنين".