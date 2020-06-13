محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع تبويرها

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بصفة فورية تحت الإشراف المباشر لرؤساء المراكز والأحياء، فضلا عن التنسيق مع مديرية الزراعة ومسئولي حماية الأراضي لمنع أي تعديات في مهدها، حفاظاً على رقعة الأرض الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس على هريدى مدير حماية الأراضي.

وأكد المحافظ – خلال اللقاء – على ضرورة السعي قدما فى تطوير مشروع الرى الحقلى بالأراضي الزراعية لرفع كفاءة الري وتحسين جودة التربة وتوفير كميات من مياه الرى للتوسع فى زراعة محاصيل جديدة وبمساحات كبيرة مشيدا بزيادة توريد محصول القمح هذا العام بالمقارنة بالاعوام السابقة مشددا على متابعة اعمال التوريد حتى انتهاء الموسم فى 15 يوليو.

وفى سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتنفيذ حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة بصفة يومية باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وخاصة في ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية .